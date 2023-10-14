هذا ما اشترطته مصر مُقابل خروج الأجانب من غزة..#خبر_عاجل

أفاد وسائل إعلام بأن السلطات المصرية رفضت تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن مصر رفضت السماح بعبور الأمريكيين من المعبر، ما أجبرهم على العدوة إلى حيث جاؤوا.

وذكرت أن القاهرة اشترطت على واشنطن دخول المساعدات للقطاع مقابل خروج الأجانب.

وصرحت مصادر أمنية مصرية مطلعة بأن مصر رفضت مرور الأمريكيين إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة.

وأكدت المصادر أن الموقف المصري واحد، وهو وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح ظهر اليوم لإجلائهم عن القطاع.