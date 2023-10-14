ستيني يُضرم النار في جسده بمركز الحرس في كُندار

جريمة قتل بشعة في جندوبة..

“جاهلات ويركضن وراء المال”: الدباغ تفتح النار على زميلاتها!..

عاجل/ حزب الله يستهدف مواقع تابعة للإحتلال في جنوب لبنان

الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2): نتائج الدفعة الأولى

2023/10/14 أخبار, المصدر مع وات, رياضة

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي دارت لقاءاتها اليوم السبت:

المجموعة الأولى:

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران – النادي الرياضي القربي 0 – 0

في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل – المرجان الرياضي بطبرقة 1 – 2

في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي – الجمعية الرياضية باريانة 2 – 0

في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن – نادي سبورتينغ بن عروس 2 – 0

في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية – النادي الرياضي بحمام الأنف 0 – 0

الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)

المجموعة الثانية

في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي – النسر الرياضي بجلمة 1 – 0

و على ضوء النتائج الحاصلة اليوم يكون الترتيب على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الترتيب ن ل
1- النجم الرياضي الرادسي 6 2
2- النادي الرياضي القربي 4 2
– النادي الرياضي بحمام الأنف 4 2
4 – الجمعية الرياضية باريانة 3 2
– الهلال الرياضي بمساكن 3 2
– المرجان الرياضي بطبرقة 3 2
نادي سبورتينغ بن عروس 3 2
8- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1
– الشبيبة الرياضية بالعمران 1 1
– المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2
– القلعة الرياضية 1 2
12- الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 1
– جندوبة الرياضية 0 1

المجموعة الثانية
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي الجرجيسي 3 1
– الأمل الرياضي بجربة 3 1
– الملعب القابسي 3 1
– الهلال الرياضي الشابي 3 2
5- الأمل الرياضي بالرقبة 1 1
– نادي المحيط القرقني 1 1
– نادي أولمبيك مدنين 1 1
– أولمبيك سيدي بوزيد 1 1
– نادي سبورتينغ المكنين 1 1
-النسر الرياضي بجلمة 1 2
11- مكارم المهدية 0 0
– المستقبل الرياضي بالرجيش 0 1
– المستقبل الرياضي بقابس 0 1

وتستكمل غدا الأحد الدفعة الثانية للجولة وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى:

في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة الرياضية

المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – الأمل الرياضي بجربة

في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – نادي المحيط القرقني

في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس – نادي سبورتينغ المكنين

في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين – الملعب القابسي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالرجيش

الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn