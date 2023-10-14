الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2): نتائج الدفعة الأولى

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي دارت لقاءاتها اليوم السبت:
المجموعة الأولى:
في ملعب الطيب بن عمار بالعمران
الشبيبة الرياضية بالعمران – النادي الرياضي القربي 0 – 0
في ملعب وادي الليل الاصطناعي
المستقبل الرياضي بوادي الليل – المرجان الرياضي بطبرقة 1 – 2
في ملعب رادس البلدي
النجم الرياضي الرادسي – الجمعية الرياضية باريانة 2 – 0
في ملعب الرقبي بمساكن
الهلال الرياضي بمساكن – نادي سبورتينغ بن عروس 2 – 0
في ملعب القلعة الصغرى المعشب
القلعة الرياضية – النادي الرياضي بحمام الأنف 0 – 0
الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)
المجموعة الثانية
في الملعب البلدي بالشابة
الهلال الرياضي الشابي – النسر الرياضي بجلمة 1 – 0
و على ضوء النتائج الحاصلة اليوم يكون الترتيب على النحو التالي:
المجموعة الأولى
الترتيب ن ل
1- النجم الرياضي الرادسي 6 2
2- النادي الرياضي القربي 4 2
– النادي الرياضي بحمام الأنف 4 2
4 – الجمعية الرياضية باريانة 3 2
– الهلال الرياضي بمساكن 3 2
– المرجان الرياضي بطبرقة 3 2
نادي سبورتينغ بن عروس 3 2
8- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1
– الشبيبة الرياضية بالعمران 1 1
– المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2
– القلعة الرياضية 1 2
12- الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 1
– جندوبة الرياضية 0 1
المجموعة الثانية
الترتيب ن ل
1-الترجي الرياضي الجرجيسي 3 1
– الأمل الرياضي بجربة 3 1
– الملعب القابسي 3 1
– الهلال الرياضي الشابي 3 2
5- الأمل الرياضي بالرقبة 1 1
– نادي المحيط القرقني 1 1
– نادي أولمبيك مدنين 1 1
– أولمبيك سيدي بوزيد 1 1
– نادي سبورتينغ المكنين 1 1
-النسر الرياضي بجلمة 1 2
11- مكارم المهدية 0 0
– المستقبل الرياضي بالرجيش 0 1
– المستقبل الرياضي بقابس 0 1
وتستكمل غدا الأحد الدفعة الثانية للجولة وفق البرنامج التالي:
المجموعة الأولى:
في ملعب حمام سوسة المعشب
الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة الرياضية
المجموعة الثانية
في ملعب أحمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية – الأمل الرياضي بجربة
في ملعب سيدي بوزيد المعشب
أولمبيك سيدي بوزيد – نادي المحيط القرقني
في ملعب قابس المعشب
المستقبل الرياضي بقابس – نادي سبورتينغ المكنين
في ملعب صلاح الدين بن حميدة
نادي أولمبيك مدنين – الملعب القابسي
في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين
الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالرجيش
الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)