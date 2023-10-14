الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 2): نتائج الدفعة الأولى

في ما يلي نتائج مباريات الدفعة الأولى من الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، والتي دارت لقاءاتها اليوم السبت:

المجموعة الأولى:

في ملعب الطيب بن عمار بالعمران

الشبيبة الرياضية بالعمران – النادي الرياضي القربي 0 – 0

في ملعب وادي الليل الاصطناعي

المستقبل الرياضي بوادي الليل – المرجان الرياضي بطبرقة 1 – 2

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي – الجمعية الرياضية باريانة 2 – 0

في ملعب الرقبي بمساكن

الهلال الرياضي بمساكن – نادي سبورتينغ بن عروس 2 – 0

في ملعب القلعة الصغرى المعشب

القلعة الرياضية – النادي الرياضي بحمام الأنف 0 – 0

الشبيبة الرياضية القيروانية (معفاة)

المجموعة الثانية

في الملعب البلدي بالشابة

الهلال الرياضي الشابي – النسر الرياضي بجلمة 1 – 0

و على ضوء النتائج الحاصلة اليوم يكون الترتيب على النحو التالي:

المجموعة الأولى

الترتيب ن ل

1- النجم الرياضي الرادسي 6 2

2- النادي الرياضي القربي 4 2

– النادي الرياضي بحمام الأنف 4 2

4 – الجمعية الرياضية باريانة 3 2

– الهلال الرياضي بمساكن 3 2

– المرجان الرياضي بطبرقة 3 2

نادي سبورتينغ بن عروس 3 2

8- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1

– الشبيبة الرياضية بالعمران 1 1

– المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 2

– القلعة الرياضية 1 2

12- الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 1

– جندوبة الرياضية 0 1

المجموعة الثانية

الترتيب ن ل

1-الترجي الرياضي الجرجيسي 3 1

– الأمل الرياضي بجربة 3 1

– الملعب القابسي 3 1

– الهلال الرياضي الشابي 3 2

5- الأمل الرياضي بالرقبة 1 1

– نادي المحيط القرقني 1 1

– نادي أولمبيك مدنين 1 1

– أولمبيك سيدي بوزيد 1 1

– نادي سبورتينغ المكنين 1 1

-النسر الرياضي بجلمة 1 2

11- مكارم المهدية 0 0

– المستقبل الرياضي بالرجيش 0 1

– المستقبل الرياضي بقابس 0 1

وتستكمل غدا الأحد الدفعة الثانية للجولة وفق البرنامج التالي:

المجموعة الأولى:

في ملعب حمام سوسة المعشب

الأمل الرياضي بحمام سوسة – جندوبة الرياضية

المجموعة الثانية

في ملعب أحمد خواجة بالمهدية

مكارم المهدية – الأمل الرياضي بجربة

في ملعب سيدي بوزيد المعشب

أولمبيك سيدي بوزيد – نادي المحيط القرقني

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس – نادي سبورتينغ المكنين

في ملعب صلاح الدين بن حميدة

نادي أولمبيك مدنين – الملعب القابسي

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الأمل الرياضي بالرقبة – المستقبل الرياضي بالرجيش

الترجي الرياضي الجرجيسي (معفى)