مصر تؤكد وجود مؤشرات لإمكانية ادخال المساعدات لغزة..#خبر_عاجل

أكد محافظ شمال سيناء، اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، الأحد، أن مدينة العريش تحولت إلى مخزن كبير لتلقي المساعدات الإنسانية المقدمة لأهالي غزة، متحدثا عن مؤشرات لإمكانية إدخال المساعدات إلى القطاع.

وأضاف شوشة أن هذه المساعدات مقدمة من مصر أو من دول أخرى وكذلك المنظمات الدولية.

وأوضح محافظ شمال سيناء أن هناك مؤشرات على إمكانية فتح ممر آمن لإيصال المساعدات إلى القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم خاصة بعد تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، في هذا الشأن.

وأضاف المحافظ أن القطاع الصحي بالمحافظة على أتم الجاهزية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم فور وصولهم من معبر رفح.

وتفقد المحافظ قوافل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى العريش قبل تسليمها لجمعية الهلال الأحمر المصري لتخزينها، وفق الأصول المتبعة انتظارا للتوصل إلى اتفاق بشأن إدخالها إلى غزة.