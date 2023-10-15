عاجل/ ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة الى2329 شهيدا و9042 جريحا..

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 2329 شهيدا و9042 جريحا، منذ السبت الماضي تاريخ تنفيذ هجوم طوفان الأقصى على مستوطنات الإحتلال.

وكثفت القوات الصهيونية غاراتها على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات الشهداء والجرحى والعدد في ازدياد مستمر.

وأطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت الماضي عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات قوات الكيان المحتل والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.