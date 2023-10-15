رئيس الجمهورية يشرف، في بنزرت، على الموكب الرسمي لإحياء الذكرى ال60 لعيد الجلاء

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الاحد 15 أكتوبر 2023، بروضة الشهداء بمدينة بنزرت، على موكب إحياء الذكرى 60 لعيد الجلاء.

وأدى رئيس الجمهورية حال وصوله الى روضة الشهداء، تحية العلم على أنغام النشيد الوطني، ثم استعرض تشكيلة شرفية من الجيوش الثلاثة ادت له التحية.

وبفضاء النصب التذكاري لروضة الشهداء، تولى رئيس الدولة والقائد الاعلى للقوات المسلحة، وضع إكليل من الزهور، و قراءة فاتحة الكتاب ترحّما على أرواح شهداء الوطن ممن نذروا ارواحهم الزكية فداء للوطن والشعب ورووا بدمائهم الطاهرة التراب التونسي.

وحضر هذا الموكب، بالخصوص رئيس الحكومة احمد الحشاني ووزير الدفاع الوطني عماد مميش ورئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة وثلة من سامي إطارات المؤسسة العسكرية ووالي بنزرت سمير عبد اللاوي وثلة من قدماء المناضلين والمقاومين.

وكان رئيس الدولة، قد ادى، بالمناسبة زيارة تفقد ومتابعة لمشروع قسم الولادات المعطل بحضور والي بنزرت، موصيا بالاسراع في إتمام مجمل الاجراءات الواجبة لاستكماله في الابان.

كما كان لرئيس الدولة لقاءات مع عدد من الاهالي والمتساكنين والمواطنين بالجهة الذين رفعوا العلمين التونسي والفلسطيني، والاستماع لمجمل مشاغلهم مؤكدا الحرص على مواصلة العمل على الرقي بتونس.