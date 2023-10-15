أمريكا تعرض على رعاياها المقيمين في إسرائيل اجلائهم بحرا..

قال متحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعرض على الأميركيين المقيمين في إسرائيل وأقاربهم الإجلاء بحراً من مدينة حيفا إلى قبرص غداً الاثنين.

وأكد المتحدث ما ورد في نشرة إرشادية نُشرت على الإنترنت اليوم الأحد بهذا الخصوص.

هذا وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت أمس السبت، إنها سمحت بمغادرة موظفي الحكومة غير الأساسيين في السفارة في القدس والمكتب الفرعي الأميركي في تل أبيب وكذلك أفراد عائلاتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن القرار “يرجع للوضع الأمني الذي لا يمكن التنبؤ به في إسرائيل”.

وكالات