عاجل: غدا..فتح معبر رفح لادخال المساعدات الى غزة..

قال مصدر أمني مصري مسؤول، اليوم (الأحد)، إنه سيتم تجهيز وصيانة معبر رفح من الجانب المصري تمهيداً لإعادة فتحه غداً، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».

وأوضح المصدر للوكالة أن هناك توجيهات بالعمل بشكل سريع على تجهيز وإعادة تأهيل معبر رفح البري الحدودي مع غزة من الجانب المصري، وذلك تمهيداً لإعادة فتحه غداً لعبور الأجانب الموجودين في غزة إلى مصر، وكذلك لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة.

وأضاف المصدر أن العمل جارٍ حالياً لإزالة الأضرار التي لحقت في ساحات المعبر جراء القصف الإسرائيلي على معبر رفح من الجانب الفلسطيني تمهيداً لفتحه غداً لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية ولعبور الفلسطينيين حاملي الجنسيات الأجنبية إلى مصر.

وكالات