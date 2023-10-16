منوبة: استئناف حركة المرور بعد غلق الطريق

استانفت حركة المرور، صبيحة اليوم الاثنين، بشكل عادي على الطريق الوطنية عدد 7 على مستوى حي خالد بن الوليد بدوار هيشر، وذلك بعد فض احتجاج نفذه مواطنون لمدة ساعة، وقاموا خلاله بمنع ثلاث حافلات من مواصلة طريقها نحو العاصمة للمطالبة بدعم اسطوال الحافلات وتحسين خدمات النقل.

وطالب المواطنون باضافة سفرات اضافية وخاصة خلال اوقات الذروة ، للخط 542 الرابط بين المنطقة والشرقية باريانة وقد اصبحت الحافلة عادية بعد كانت مزدوجة)، والخك 16 ب ,و31 الرابط بين العاصمة وسيدي ثابت، معربين عن انزعاجهم من عدم توقف الحافلات القادمة من طبربة صباحا، ومختلف الخطوط الاخرى، بعد قدومها مكتظة بالركاب، مما يتسبب في تاخيرهم المتواصل عن عملهم.

وقد تدخل اعوان الحرس الوطني، صحبة اعوان شركة نقل تونس، لفض الاحتجاج بعد التفاوض معهم ، واستانفت الحافلات طريقها بشكل عادي، وفق ما افاد به مصدر امني صحفية “وات”.

وابدت المتحدثة باسم شركة نقل تونس حياة الشمتوري في تصريح ل”وات”، تفهمها لمطالب المواطنين في دعم الخطوط، ودعتهم الى عدم تعطيل الحافلات، بما من شانه ان يزيد في نازيم الوضع، خاصة امام الاستهداف الكبير للاسطول بالاعتداءات وخاصة من فئة التلاميذ والمراهقين، والذي انعكس سلبا على الخدمات.

واشارت الى تزايد هذه السلوكيات بشكل يومي ومتكرر، الامر الذي يجعل الجهود مركزة على الصيانة والاصلاح، من اجل ضمان خدمات النقل دون انقطاع او تعطيل، داعية الى تكاتف جهود جميع الاطراف للتوعية والتحسيس للتصدي لهذه الظاهرة، والتوقي منها من اجل المصلحة العامة .