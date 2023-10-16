سليانة: رفع 163 مخالفة اقتصادية من1 سبتمبر المنقضي الى غاية 8 أكتوبر الجاري

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة، 163 مخالفة اقتصادية أمنها 74 فريقا خلال تنفيذ 1881 زيارة تفقد بكافة المعتمديات، وذلك في الفترة الممتدة من 1 سبتمبر المنقضي الى غاية 8 أكتوبر الجاري، وفق المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي.

و أضاف اليزيدي في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المخالفات تتوزع حسب القطاعات الى 46 مخالفة بالمواد الغذائية و42 مخالفة بالخضر و18 مخالفة بالفواكه الجافة و8 مخالفات بالمخابز و5 مخالفات باللحوم والسمك و2 مخالفات بالعلف، الى جانب 75 مخالفة تتعلق بإشهار الأسعار و22 مخالفة بالفوترة و24 مخالفة بالميزان و26 مخالفة تتعلق بالترفيع والزيادة و7 مخالفات تتعلق بالاحتكار، لافتا الى أن الفرق المذكورة حجزت 22 طنا من الفرينة المدعمة و 70 كراسا

وفي ما يتعلق بالتزويد، أوضح اليزدي أنه يشهد نسقا عاديا حيث لم يتم تسجيل أي نقص باستثناء النقص الحاصل في مادتي السميد والزيت النباتي المدعم، وتزايد الطلب على مادة الحليب، واضاف ان التزويد بمادة السميد يشهد تذبذبا منذ شهر أفريل المنقضي، وقد عملت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة و بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة و المطاحن وتجار الجملة للمواد الغذائية العامة والسلط الجهوية على تجاوز هذا النقص

و أشار الى أن الكميات الواردة على الجهة خلال شهر سبتمبر بلغت 929 طنا مسجلة نقصا مقارنة بحاجيات الجهة بنسبة 33 بالمائة ونقص بنسبة 24 بالمائة مقارنة بالكميات الموزعة سنة 2022

وكشف اليزيدي أن الحصة الجملية من مادة الفرينة الموزعة على المخابز بلغت 10131 قنطارا باعتبار الكمية الاستثنائية الإضافية المقدرة ب431 قنطارا، واضاف أنه يتم تزويد الجهة يوميا بكميات تتراوح بين 20 ألف و30 ألف لتر من مادة الحليب (مختلف العلامات التجارية) وهي كمية كافية لتلبية حاجيات الجهة، وفق تعبيره.

وذكر أن المخزون المتوفر بفرع الديوان التونسي للتجارة من مادة السكر بلغ 160 طنا، ويقوم الديوان يوميا بتوزيع كمية (بمعدل 15 طنا )على تجار الجملة بالجهة.