وزارة التربية تفتح باب التسجيل أمام المترشّحين لاجتياز المناظرات الوطنية بداية من يوم 23 أكتوبر الجاري

اعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل أمام المترشّحين لاجتياز المناظرات الوطنية وذلك بداية من يوم 23 أكتوبر الجاري الى غاية 21 نوفمبر القادم ، وفق بلاغ صادر عنها اليوم الاثنين.

ودعت الوزارة تلاميذ السنة الرابعة ثانوي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة وكذلك المترشحين بصفة فردية لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2024 الى التسجيل عبر الموقع www.bac.education.tn.

ويتعين على الراغبين في الترشح لاجتياز امتحان الباكالوريا المبادرة بالدخول إلى الموقع للقيام بعملية التسجيل و سحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 27 نوفمبر 2023، والى المندوبية الجهوية للتربية المعنية بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلّم في أجل أقصاه يوم 27 نوفمبر 2023.

كما أوصت الوزارة المترشّحين لاجتياز امتحانيْ شهادتيْ ختم التّعليم الأساسي العام والتّقني دورة 2024 الدخول على الموقع www.neuf.education.tnوسحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 27 نوفمبر 2023، و الى المندوبية الجهوية للتربية المعنية بالنسبة إلى المترشحين بصفة فردية أو إرساله عن طريق البريد مضمون الوصول مع الإفادة بالتسلّم في أجل أقصاه يوم 27 نوفمبر 2023.

ودعت الوزارة المترشّحين لاجتياز مناظرة الدّخول المدارس الاعداديّة النّموذجية دورة 2024 الى التسجيل عبر الموقع www.six.education.tn ومن ثمة سحب مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية في أجل أقصاه يوم 27 نوفمبر 2023.