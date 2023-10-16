مصر ترفع درجة الاستعداد في المستشفيات تحسبا لتطورات أزمة غزة..#خبر_عاجل

وجه وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار برفع درجة الاستعداد في المستشفيات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تداعيات الأزمة في قطاع غزة.

وعقد عبد الغفار اجتماعا بالفيديو مع وكلاء الوزارة ورؤساء غرف الأزمات، في محافظات القاهرة والجيزة وشمال سيناء والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط والشرقية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع غزة، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، أن الوزير استمع إلى عرض بشأن محاور خطة العمل، التي تتضمن تقديم الخدمات العلاجية سواء في الجراحات التخصصية أو في علاج الإصابات المعقدة، والكسور والحروق، والحالات الطبية الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والفشل الكلوي والأورام، إلى جانب الخدمات الوقائية، من خلال ترصد الأمراض المعدية وعلاجها وتوفير التطعيمات والأمصال اللازمة لها، مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد بمستشفيات تلك المحافظات.

وقال عبد الغفار إن الوزير اطمأن على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأسطوانات الأكسجين وأكياس الدم والبلازما، كما اطمأن على جاهزية المستشفيات من القوى البشرية في كافة التخصصات، والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في حال الاحتياج إلى دعم من الأطقم الطبية.

سكاي نيوز