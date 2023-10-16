2808 شهيدا في غزّة.. 64% منهم نساء وأطفال

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” بأن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 2808 شهيدا فيما يقترب عدد المصابين من 11 الف.

ونقلت “وفا” عن مستشفيات القطاع أنه “خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى مساء اليوم استشهد 254 مواطناً وأصيب 562 مواطنا، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 2808 شهيدا وإصابة 10850 مواطنا بجراح مختلفة، في القطاع”.

وأشارت “وفا” إلى أن “64% من الشهداء هم نساء وأطفال، حيث استشهدت 936 امرأة، واستشهد 853 طفلا، فيما بلغ عدد شهداء الطواقم الصحية 37 شهيداً، موزعين بين أطباء ومسعفين وممرضين وغيرهم”، لافتا إلى أن 3731 مبنى سكني تضم 10500 وحدة سكنية هدمها الاحتلال الإسرائيلي بشكل كلي، فيما تضررت نحو 10 آلاف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 7100 وحدة سكنية غير صالحة للسكن”.

كما طال العدوان الإسرائيلي المدارس، وأخرج 18 مدرسة عن الخدمة جراء تضررها بشكل بليغ، فيما تضررت 150 مدرسة بأضرار متفاوتة، إضافة إلى أن “127 موظفا من الكوادر التعليمية ومئات الطلبة استشهدوا خلال عدوان الاحتلال المتواصل لليوم العاشر على التوالي”، حسب “وفا”.