عاجل: كولومبيا تطلب من سفير إسرائيل لديها “مغادرة” البلاد..

طلب وزير الخارجية الكولومبي الفارو ليفا اليوم الاثنين من السفير الإسرائيلي في بوغوتا “الاعتذار والمغادرة”، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين حماس وإسرائيل.

ووصف ليفا على حسابه على منصة إكس تصريحات السفير غالي داغان رداً على بيترو بأنها “وقاحة مجنونة”.

وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وأثار إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يوم الاثنين الماضي عن فرض “حصار كامل” لمنع وصول الغذاء والوقود إلى غزة التي يسكنها 2.3 مليون شخص إدانات دولية. وقال غالانت إن إسرائيل تقاتل “أناسا متوحشين”.

وكتب بيترو رداً على هذا التصريح: “هذا ما قاله النازيون عن اليهود. لا يمكن للمجتمعات الديمقراطية أن تسمح للنازية بإعادة ترسيخ نفسها في السياسة الدولية”، مضيفاً أن خطاب الكراهية من شأنه أن يؤدي إلى “محرقة”، رداً على تصريحات غالانت التي تم تداولها على نطاق واسع.

العربية.نت