عاجل/في قضية رفعها ضده نقابي أمني: هذا ما قرره القضاء في حق الغنوشي..

قررت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس “حلّ المفاوضة” لجلسة يوم 30 أكتوبر الجاري بخصوص الطعن في الحكم الابتدائي الصادر في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقاضي بسجنه مدة عام واحد وخطية مالية بألف دينار من أجل تهمة تمجيد الارهاب والإشادة به.

ويتعلّق الملف، بقضية مرفوعة ضدّ راشد الغنوشي، وذلك على خلفية تأبينه لأحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي، واتّهامه بوصف الأمنيين” بالطواغيت” حسب نصّ الشكاية المرفوعة ضدّه من طرف نقابي أمني وفق موزاييك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وذلك في انتظار محكمة الاستئناف بتونس في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والتي قررت” حلّ المفاوضة” إلى يوم 30 أكتوبر الجاري استجابة لطلب محاميي رئيس حركة النهضة.