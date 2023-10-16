وزيرة الخارجية الفرنسية: الحصار على غزة خرقٌ للقانون الدولي والإنساني

إستشهاد 13 صحفيا خلال العدوان المستمر على قطاع غزّة

كولومبيا تطرد سفير إسرائيل لديها

2808 شهيدا في غزّة.. 64% منهم نساء وأطفال

عاجل/في قضية رفعها ضده نقابي أمني: هذا ما قرره القضاء في حق الغنوشي..

2023/10/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قررت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس “حلّ المفاوضة” لجلسة يوم 30 أكتوبر الجاري بخصوص الطعن في الحكم الابتدائي الصادر في حقّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقاضي بسجنه مدة عام واحد وخطية مالية بألف دينار من أجل تهمة تمجيد الارهاب والإشادة به.

ويتعلّق الملف، بقضية مرفوعة ضدّ راشد الغنوشي، وذلك على خلفية تأبينه لأحد قيادات حركة النهضة بالجنوب التونسي، واتّهامه بوصف الأمنيين” بالطواغيت” حسب نصّ الشكاية المرفوعة ضدّه من طرف نقابي أمني وفق موزاييك.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وذلك في انتظار محكمة الاستئناف بتونس في الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والتي قررت” حلّ المفاوضة” إلى يوم 30 أكتوبر الجاري استجابة لطلب محاميي رئيس حركة النهضة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn