ابو عبيدة يكشف عدد الأسرى الإسرائيلين لدى المقاومة..وهذا ما قتل منهم..#خبر_عاجل

أعلن المتحدّث باسم كتائب القسّام، أبو عبيدة، اليوم الاثنين، أنّ عدد الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، يتراوح بين 200 و250 أسيرا، حيث لدى القسام نحو 200 أسير، والباقي متوزّع لدى فصائل فلسطينية أخرى، مضيفا أنّ 22 أسيرا إسرائيليا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي، حتّى الآن.

وبيّن أبو عبيدة أنّ “العدو اعتاد أن ينتهك حرمات الدول والشعوب دون حسيب أو رقيب، وعمد إلى عدوان هجمي وحشي على الشعب الفلسطيني بدلا من مواجهة المقاتلين في الميدان”.

واعتبر أبو عبيدة أنّ العدو المحتلّ لم يكن يتوقّع أن قوّة عربية محاصرة في غزّة ستسدد له الضربة الأقسى في تاريخه، مؤكّدا أنّ تلويح الاحتلال بالدخول بعدوان بري على الشعب الفلسطيني “لا يرهبنا”.