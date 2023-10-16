النجم الساحلي يجري مبارياته المحلية في اولمبي سوسة والقارية في حمادي العقربي برادس

اعلنت الهيئة المديرة للنجم الساحلي اليوم الاثنين ان فريق اكابر كرة القدم سيجري مبارياته المحلية المقبلة (بطولة وكأس) بملعبه بدون إشكال, كما سيخوض مبارياته في رابطة الأبطال في ملعب حمادي العقربي برادس في انتظار تاهيل الملعب الاولمبي بسوسة .

واشار النجم الساحلي في بلاغ له عبر صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي, ان وزير الشباب والرياضة كان قد اعلن خلال زيارته الاخيرة للملعب الاولمبي بسوسة عن اطلاق طلب عروض تركيز الكراسي بالملعب مع التعهد بالتسريع فى الإجرات القانونية والإدارية مع العلم أن المقاولات التي فازت بصفقة الإنارة والسبورة اللامعة ومحطة الارسال التلفزي انطلقت في الانجاز.

واضاف فريق جوهرة الساحل في ذات البلاغ, ان مبعوث الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم محمد سيدات الذي قام بزيارة تفقد للملعب الاولمبي بسوسة يوم السبت المنقضي اكد ان تركيز الكراسي في مدرجات الملعب يعد شرطا اساسيا لا يمكن التنازل عنه لتأهيل اولمبي سوسة.

واضاف البلاغ ,ان مبعوث الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم سيقوم بداية شهر فيفري 2024 بزيارة ثانية قصد الوقوف على تركيز الكراسي والاستجابة لبقية الطلبات التي دونت في تقرير مبعوث الهيكل القاري وذلك لإعطاء الضوء الأخضر لتأهيل الملعب نهائيا للمباريات الإفريقية والدولية.

وتقدمت الهيئة المديرة للنجم الساحلي في ذات البلاغ بالشكر الى وزارة الشباب والرياضة ووزارة التجهيز والسلط الجهوية, وخاصة للجامعة التونسية لكرة القدم التي كانت وراء مبادرة إستدعاء ممثل الكنفدرالية لكرة القدم بهدف التسريع في تأهيل الملعب الأولمبي بسوسة في أقرب الآجال.

يذكر ان شكري حمدة الناطق باسم وزارة الشباب والرياضة كان قد اكد في تصريح سابق ل”وات” ان الملعب الاولمبي بسوسة سيشهد بعض الاشغال حتى يستجيب للمواصفات الدولية مضيفا ان النجم الساحلي سيكون مدعوا خلال فترة الاشغال الى خوض مقابلاته المحلية دون حضور جمهور في صورة اختياره استضافة منافسيه في هذا الملعب