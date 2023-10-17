بعد صدور بطاقة ايداع بالسجن ضدها: هذا ما قررته محكمة الاستئناف في حق هذه النائبة..#خبر_عاجل

قضت الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم سماع الدعوى في حق النائب بمجلس نواب الشعب فاتن النصيبي وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.

ويذكر أن النائب فاتن النصيبي كانت قد أحيلت من طرف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بحالة تقديم على أنظار الدائرة الجناحية على خلفية شكاية تقدم بها ضدها مترشح للانتخابات التشريعية الماضية واتهمها بتقديم شهادة اقامة بمقر لا تقيم به بمدينة تونس خلال ترشحها للانتخابات.

وكانت الدائرة الجناحية قد أصدرت في حق النصيبي بطاقة ايداع بالسجن قبل أن تقضي بعدم سماع الدعوى في حقها بعد أن قدمت ما يفيد أنها تملك أكثر من عنوان للاقامة.