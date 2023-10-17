وزارة التشغيل: مشروع “موبي تري” يحدث في مرحلته الأولى 56 مشروعا

مكّن مشروع “موبي تري”، الذي يتم إنجازه في إطار التعاون التونسي الإيطالي بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون من أجل التنمية قدره 2 مليون يورو، في مرحلته الأولى من إحداث 56 مشروعا في قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات والصناعات التقليدية، وفّرت 367 موطن شغل حسب ما جاء في بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني على صفحة الفيسبوك.

واستقطبت النساء 40 بالمائة من هذه المشاريع المحدثة والتي توزعت الى 17 بمدنين و8 بجندوبة و7 بتطاوين و5 بالكاف، فيما توزعت بقية المشاريع على ولايات قفصة وسليانة وتوزر وبنزرت والقيروان والمهدية وصفاقس وزغوان وباجة.

ولفت بلاغ وزارة التشغيل والتكوين المهني الى أن مشروع “موبي تري” يهدف بالأساس إلى تحفيز المقيمين بالخارج على بعث مشاريع بالتعاون مع أبناء المناطق التي ينحدرون منها بهدف المساهمة في خلق الثروة ومواطن الشغل اللائق أساسا بمناطق الشّمال الغربي والجنوب الشّرقي وبالمناطق التي تشهد نسب بطالة مرتفعة مقارنة مع معدل نسبة البطالة على المستوى الوطني.

وأضاف البلاغ الى أن هذا المشروع يندرج ضمن توجهات الحكومة التونسية وبرنامج عمل الوزارة الرامية الى الترفيع في نسق إحداث مواطن الشغل عبر بعث المشاريع الصغرى والمتوسطة.

وأشار رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي خلال إجتماع، أمس الاثنين لجنة قيادة مشروع “موبي تري”، الخاص بانطلاق المرحلة الثانية منه الى أن تونس تسجل سنويا بين 85 و90 ألف متخرج من الجامعات ومن مراكز التكوين المهني يمثل أصحاب الشهائد العليا حوالي الثلثين منهم، مضيفا أن الوزارة تهدف خلال سنة 2024 إلى توفير حوالي 125 ألف فرصة عمل عبر العقود والتربصات والبرامج التي تتيحها تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل.

وابرز ان الوزارة عملت منذ سنة 2022 على وضع عدة خطوط تمويل من بينها خط تمويل مؤسسات الاقتصاد والتضامني باعتمادات قدرها 30 مليون دينار فضلا عن وضع خط لتمويل الشركات الاهلية باعتمادات قدرها 20 مليون دينار خلال سنة 2023 والتي شهدت ايضا وضع خط تمويل لفائدة الفئات الهشة باعتمادات قدرها 10 مليون دينار.

كما أفاد أن الوزارة تعمل على وضع اعتمادات إضافية خلال سنة 2024 قدرها 40 مليون دينار لمزيد دفع المبادرة الخاصة الفردية والجماعية بما يسهم

في خلق الثروة ومواطن الشغل بالجهات.

من جهته ثمّن سفير إيطاليا بتونس فابريزيو صاجيو بالمناسبة تقدم تنفيذ مختلف برامج التعاون المشتركة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنجزة في إطار التوظيف الدولي، مشددا على أهمية مزيد العمل على ملاءمة الكفاءات مع حاجيات سوق الشغل الدولية.

وأكد سفير ايطاليا بتونس أن مشروع “موبي تري” يتنزل في إطار التأسيس لمقاربة جديدة لحوكمة الهجرة من أجل العمل واعتبارها مصدرا للإثراء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لمختلف الأطراف والحد من الهجرة غير النظامية وبحث حلول تنموية مشتركة بين بلدان المنشأ وبلدان الاستقبال بهدف المساهمة في الحد من البطالة وتوفير أكثر فرص للاندماج بسوق الشغل الدولية وتشجيع المهاجرين العائدين إلى تونس على الإستثمار وبعث المشاريع.