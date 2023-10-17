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عاجل/تونسي مقيم بصفة غير قانونية: مقتل منفذ عملية “بروكسال”..

2023/10/17 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

بعد قتله شخصين في بروكسل وفراره لساعات، أعلنت الشرطة البلجيكية، القبض على المهاجم الذي روع العاصمة.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام الفيدرالي، إريك فان دويس، اليوم الثلاثاء، إن عناصر من الشرطة “أطلقوا النار” لدى اعتقال الرجل في حي شيربيك ببروكسل ليوضح لاحقا أن الرجل توفي.

من جهته، أعلن وفق ما نقلته “العربية نت” رئيس الحكومة البلجيكية ألكسندر دي كرو، أن المهاجم القتيل تونسي، كان يقيم في البلاد بصفة غير قانونية.

وقُتل سويديّان، مساء أمس الاثنين، قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية، قبيل مباراة بين منتخبي بلجيكا والسويد ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 بكرة القدم، برصاص مسلّح أطلق النار عليهما ولاذ بالفرار على دراجة نارية.

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