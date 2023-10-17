عميد المحامين: ”موقف سعيّد بخصوص القضيّة الفلسـ.ـطينية مُشرّف واستثنائيّ”

قال عميد المحامين، حاتم المزيو اليوم الثلاثاء، إنّ “موقف رئيس الجمهورية قيس سعيّد بخصوص القضيّة الفلسطينية مُشرّف واستثنائيّ، خاصّة على المستوى الدولي”، مُشيرًا إلى أنّ الوضع في غزّة أصبح مقلقًا وما يعيشه الشعب الفلسطيني أمام أنظار العالم ليس عادلًا، واصفًا مواقف بعض الدول بـ “المتواطئة”.

وأفاد المزيو، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام، بأنّ “عمادة المحامين بتونس تسعى إلى القيام بندوة دولية بمشاركة المحامين الأحرار من كل أنحاء العالم”، لافتًا إلى أنّ العمادة قاطعت عمادة المحامين بنيس (فرنسا) وندّدت بمواقفها المتواطئة والداعمة للإحتلال وممارساته”.