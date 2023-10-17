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سيدي بوزيد: تسجيل مخالفات وحجز بضائع في اطار انشطة الشرطة والحرس البلدي

2023/10/17 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قامت فرق الشرطة والحرس البلدي بسيدي بوزيد والرقاب بتحرير مخالفات صحية واخرى عدلية وحجز عدد من المواد في اطار عملها الرقابي، خلال الفترة الممتدة من 26 سبتمبر الى 13 اكتوبر الجاري، حسب ما تم الاعلان عنه خلال انعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزود والتصدي للتهريب والاحتكار والتجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والسلامة الصحية للأغذية، امس الاثنين بمقر الولاية.

وقامت فرقة الشرطة البلدية بسيدي بوزيد، بتحرير 47 مخالفة صحية للمحلات المفتوحة للعموم من اجل عدم احترام قواعد حفظ الصحة والاستيلاء على الطريق العام والرصيف، بالإضافة الى تنظيم 23 حملة لمقاومة الانتصاب الفوضوي وتحرير 3 محاضر في الغرض وتنفيذ 53 عملية حجز مختلفة وتحرير 36 تنبيها كتابيا للمحلات المفتوحة للعموم و4 محاضر عدلية في مجال البناء والتعمير، وتسجيل جنحة من اجل الانتصاب الفوضوي.

وبدورها حررت فرقة الحرس البلدي بالرقاب 48 محضرا عدليا من اجل الاستيلاء على الطريق العام والرصيف والبناء بدون رخصة والانتصاب الفوضوي، الى جانب 8 مخالفات صحية، في حين قامت فرقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد بتحرير 43 مخالفة صحية و52 محضرا عدليا من اجل البناء والتعمير والانتصاب الفوضوي.

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