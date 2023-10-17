بن عروس: الروضة العمومية 18 جانفي بالزهراء مولود جديد يعزز مؤسسات الطفولة بالجهة

تعززت مؤسسات الطفولة بولاية بن عروس بمولود جديد في مدينة الزهراء، وهو الروضة العمومية 18 جانفي، التي فتحت أبوابها خلال الأيام القليلة الماضية لتستقبل ابناء وبنات الجهة، لاسيما منهم ابناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل .

ويأتي افتتاح هذه الروضة بعد تجهيزها بكل المرافق التربوية والترفيهية في إطار الإستراتيجية الوطنية لدعم العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود وتنفيذا للسياسة العامة المتعلقة بتعزيز الدور الاجتماعي للدولة، وذلك وفق ما أفادت به المكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة وكبار السن جميلة بالطيب، صحفي وكالة تونس افريقيا للانباء .

وتطرح الروضة، التي يشرف عليها اطارات مختصة في الطفولة، أسعارا للتسجيل في متناول العموم، لاسيما منهم ابناء الطبقة ضعيفة الدخل، وأبناء العائلات المعوزة، ولا يزال باب التسجيل مفتوحا بصفة مجانية لفائدة أبناء العائلات المعوزة.

وحددت أسعار التسجيل بالنسبة للعموم على نحو تفاضلي وفي حدود 50 دينارا في الشهر، إضافة إلى معلوم رمزي للتسجيل والتأمين، وتوجه المطالب إما مباشرة للروضة او لدى مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس أو لدى مصالح معتمدية الزهراء .