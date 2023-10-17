ملك الأردن يحذر: خطر توسع حرب غزة حقيقي والعواقب وخيمة..#خبر_عاجل

حذر ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، من خطر توسع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتاً بأن عواقب ذلك “ستكون وخيمة على الجميع”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز بالعاصمة برلين، في إطار جولة أوروبية يقوم بها العاهل الأردني، وفق متابعة الأناضول.

وقال الملك عبد الله: “نجتمع اليوم في أوقات صعبة للغاية، لقد فقدنا الآلاف من أرواح المدنيين الأبرياء من فلسطينيين وإسرائيليين”.

وأضاف: “على الجميع الوقوف مع ضحايا العنف بغض النظر عن هويتهم أو جنسيتهم أو ديانتهم”.

ومضى قائلا: “ندين قتل المدنيين من كلا الجانبين، ويجب على العالم كله أن يفعل ذلك، بوصلتنا الأخلاقية يجب أن تشمل الجميع لتكون أخلاقية فعلا”.

وأردف: “المنطقة برمتها على شفا السقوط في هاوية تدفعنا إليها هذه الدوامة الجديدة من الموت والدمار”.

وتابع ملك الأردن: “خطر توسع الحرب حقيقي وستكون عواقب ذلك وخيمة على الجميع”، واعتبر أن “الطريق إلى الأمام يتطلب حلولا سياسية وليس أمنية فقط”.

وكالات