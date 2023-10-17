السوق الأمريكية استقطبت 8ر30 بالمائة من مبيعات زيت الزيتون المنتج في تونس خلال سبتمبر 2023



تصدرت الولايات المتحدة ، قائمة وجهات زيت الزيتون المنتج في تونس، من خلال الاستحواذ على حصة تقارب 8ر2 الف طن تشكل 8ر30 بالمائة من اجمالي الانتاج.

واشار المرصد الوطني للفلاح، ان اسبانيا حلت في المرتبة الثالثة ضمن قائمة الاسواق الموردة لزيت الزيتون التونسي، من خلال استقطاب 7ر30 بالمائة من المبيعات تليها ايطاليا التي اشترت 2ر22 بالمائة من صادرات تونس من زيت الزيتون.

وشكلت الحصة الموجهة الى الاتحاد الاوروبي قرابة 5ر59 بالمائة من اجمالي الكميات المصدرة من زيت الزيتون التونسي، في حين حصلت امريكا الشمالية على حصة تقارب 4ر33 بالمائة في حين لاتزال المبيعات بالسوق الافريقية ضعفية وقارب 9ر1 بالمائة.

وصدرت تونس التي انطلقت في موسم 2023 -2024 لزيت الزيتون ، قرابة 185 الف طن خلال موسم 2022-2023، وحققت رغم تراجع الكميات المنتجة ، عائدات قاربت 1ر3 مليار دينار.

وتراوح معدل سعر تداول الكيلوغرام الواحد لزيت الزيتون، خلال شهر سبتمبر 2023، بين 45ر21 دينار و 16ر24 دينار علما وان الاسعار تداول هذا المنتج خلال نفس الفترة من 2022، بلغت 74ر16 دينار فقط.