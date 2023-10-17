مصرف الزيتونة يؤكد تواصل سياسته في المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من خلال اتفاقية شراكة مع الشركة الناشئة “Soul & Planet”



في إطار تعزيز ريادة مصرف الزيتونة في مجال التنمية المستدامة، أعلن المصرف مؤخرا عن شراكته مع شركة الناشئة Soul &Planet، وهي شركة تقدم حلول ومنتجات مسؤولة بيئيا تعمل على تحسين التأثير البيئي للشركات والأفراد.

تتمثل مهمة Soul &Planet في تسريع الانتقال البيئي للشركات مع ضمان امتثالها لأفضل ممارسات (ESG) وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، سيشرع المصرف في انجاز عدّة مشاريع لمكافحة التغيّر المناخي ترتكز أساسا على حماية المياه والطاقة والغابات : أهم ثلاث محاور لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ ثلاث مبادرات:

Ø ترشيد استهلاك المياه: قام المصرف بتجهيز المقر الرئيسي وشبكة فروعه بالكامل بأجهزة ترشيد استهلاك المياه. والهدف من ذلك هو تقليل استهلاك المياه بشكل كبير، بما يقارب 50٪. المعدات المستخدمة هي أجهزة تقلل من كمية المياه المستهلكة عن طريق حقن الهواء في تدفق المياه الأولي مع الحفاظ على التدفق المنتظم وراحة الاستخدام.

Ø التوعية بالتغيّر المناخي: عمل المصرف على تشريك موظفيه في ورشات عمل تفاعلية وبنّاءة “La Fresque du Climat” لتعزيز الفهم الجماعي للتحديات البيئية التي نواجهها . وهذا يسمح للمشاركين بزيادة مستوى الوعي البيئي وإعتماد أفضل الممارسات البيئية على مستوى المصرف وعلى المستوى الشخصي.

Ø إعادة تشجير الغابات: التزم المصرف بغرس 5000 شجرة والحفاظ عليها على مدى سنتين. سيساهم هذا الإجراء الملموس في استعادة نظامنا البيئي المحلي وخلق فرص عمل، من خلال اليد العاملة والشركات المحلية.

تدعم هذه المبادرات المستدامة برنامجا واسعا أطلقه المصرف لتعزيز يقظته فيما يتعلق بالأداء السليم لمختلف المرافق الفنية من خلال “نظام الإدارة المركزية(GTC) ” الذي يمكن من تسهيل المراقبة عن بعد لأداء الطاقة والمياه في المباني وترشيد استهلاك الطاقة والتحكّم في أي أعطال فنية محتملة تتعلق بالمخاطر التشغيلية ، للسماح بالتدخل في الوقت المناسب.

ومن خلال هذه المبادرات الهامة والملموسة في اطار كفاءة استخدام المياه والطاقة ومكافحة إزالة الغابات، يهدف المصرف إلى وضع نفسه كرائد على المستوى الوطني وتقديم مثال يحتذى به فيما يتعلق بالبيئة. وتماشيا مع شعاره ” قيم تجمعنا ” .في إطار استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية للشركات ,وضع المصرف أهدافا طموحة ، من أجل ضمان تأثيرها الفعّال على التحديات المناخية في المستقبل.