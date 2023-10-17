عاجل/فرنسا تعلن مقتل 21 من مواطنيها في الأراضي الحتلة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن 21 مواطنا فرنسيا قتلوا في الاراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر الجاري.

وجاء في البيان: “تأسف فرنسا للوفاة المأساوية لاثنين آخرين من مواطنيها، ما يجعل حصيلة القتلى لهجمات حماس “الإرهابية” ضد إسرائيل 21 ضحية”.

وتابع البيان أن 11 شخصا آخرين لا يزالوا في عداد المفقودين، و”بعضهم في الأسر، وهو حال إحدى المواطنات التي نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن دناءة “حماس”، وفق الخارجية الفرنسية.

وأشارت الخارجية الفرنسية إلى أن 11 رحلة إجلاء تمكنت من إجلاء أكثر من 2700 مواطن من إسرائيل، ومن المقرر أن تكون هناك 3 رحلات أخرى اليوم الثلاثاء، على أن تغادر الرحلة الأخيرة يوم غد 18 أكتوبر.