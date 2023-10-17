حماس: “جريمة إبادة جماعية بالمشفى الأهلي وسط غزّة.. كفى صمتاً على غطرسة الاحتلال”



اعلنت حركة حماس في بلاغ مساء اليوم الثلاثاء، ان المجزرة المروّعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي وسط قطاع غزّة، قد ارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء.

ووصفت حماس هذه الجريمة “بجريمة إبادة جماعية تكشف مجدّداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم”.

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية الى “تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غداً لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوماً”.