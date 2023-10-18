الكاف: تعطل الدروس ومسيرات مساندة للشعب الفلسطيني

تعطلت الدروس بكافة المؤسسات التربوية بولاية الكاف، صبيحة اليوم الأربعاء، احتجاجا على المجزرة التي ارتكبها العدوان الإسرائيلي الغاشم على مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أدى الى سقوط مئات من الشهداء والجرحى.

وخرجت مسيرات حاشدة جابت شوارع مدينة الكاف، رفع خلالها المحتجون شعارات تدين التطبيع وتدعو إلى التضامن الكلي مع الشعب الفلسطيني الأعزل في كفاحه من أجل تحقيق استقلاله وحريته والعيش آمناً فوق اراضيه.

كما نوه المتظاهرون ، بالمواقف التونسية المشرفة والداعمة لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددين على ضرورة مواصلة المقاومة حتى تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني.