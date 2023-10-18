بنزرت: مسيرات حاشدة تنديدا بالعدوان الصهيوني على الشعب والأراضي الفلسطينية المحتلة

خرجت عشرات المسيرات الاحتجاجية في اغلب مناطق ولاية بنزرت، ليلة امس الثلاثاء وصباح اليوم الاربعاء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الشعب والأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة اراضي غزة، ومناهضة للعمل البربري والاجرامي المتوحش الذي نفذته الالة العسكرية والاستعمارية الصهيونية بقصفها مستشفى المعمداني والذى خلف أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.

وشارك المتظاهرون من كافة الفئات العمرية والشرائح المجتمعية والمنظماتية والمجتمعية عموما في مسيرات عفوية توقفت عند مركز الولاية ومقر الشغالين وغيرها من الفضاءات والمواقع الرمزية المناصرة للقضية الفلسطينية، كما جابت الشوارع الرئيسية والفرعية لمختلف مناطق الولاية، منادين بتدخل قوى الحرية والخير في العالم لوقف تلك المجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل ونصرة المقاومة ضد محتل صهيوني غاصب

كما رفعوا شعارات من قبيل “الشعب يريد تحرير فلسطين” و”فلسطين حره حره وإسرائيل على بره”، راجين الشهادة لمن اغتالتهم الالة الاستعمارية الصهيونية وغيرها من الشعارات المناصرة لقضية الامة العربية والإسلامية والإنسانية، تحرير فلسطين .

يذكر ان جميع المسيرات المنظمة تمت في كنف السلمية والتاطير العفوي من قبل المشاركين مع تامين سلس من قبل المصالح الأمنية