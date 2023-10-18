تالة: مروّج مواد مخدرة في قبضة الأمن..

في إطار التصدي لجميع المظاهر الإجرامية والظواهر المخلّة بالأمن العام وخاصة منها ظاهرة مسك واستهلاك وترويج المواد المخدرة، وعلى إثر توفر معلومات لدى إطارات وأعوان مركز الأمن الوطني بحيدرة مفادها ضلوع شاب من متساكني الجهة في مجال ترويج مادة القنب الهندي “الزطلة”.

بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة وبتعميق التحريات الميدانية اللازمة تم في بادئ الأمر بالمعني وبعد التنسيق مع النيابة العمومية ونصب كمين محكم له أمكن القبض عليه وبحوزته عدد 30 قطعة متوسطة الحجم من مادة بنية اللون يشتبه في كونها مخدر القنب الهندي “الزطلة” وآلة حادة “موس” تستعمل في قص المادة المذكورة، كما عُثر بمنزله على مبلغ مالي قدره 120 دينار متأتية من مرابيح ترويج المواد المخدرة.

باقتياده إلى مقر الوحدة الأمنية والتحري معه اعترف بكونه من مستهلكي المواد المخدرة واقتنى قطعة من مخدر “الزطلة” من نفر أجنبي مقابل 100 دينار وقام بتجزئتها إلى قطع صغيرة قصد ترويجها مؤكدا ضلوعه في ترويج المواد المخدرة منذ فترة.

بمراجعة النيابة العمومية بالقصرين أذن بالاحتفاظ به من أجل “مسك واستهلاك وحيازة مادة مخدرة بنية الاتجار فيها” ومواصلة الأبحاث.