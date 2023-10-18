قابس: مسيرات تلمذية وطلابية نصرة للفلسطينيين وغزة المحاصرة

شهدت مدينة قابس، صباح اليوم الاربعاء، تنظيم مسيرات تلمذية وطلابية حاشدة مناصرة للفلسطنيين ولسكان غزة الجريحة ومقاومتهم الباسلة.

ورفع التلاميذ والطلبة في هذه المسيرات، العلمين الوطني والفلسطيني، ورددوا شعارات تعبر عن غضبهم من الجريمة البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغادر، بقصفه لمستشفى المعمداني بغزة المحاصرة، مطالبين بفتح الحدود لمحاربة العدو الصهيوني ونصرة الفلسطينيين.

واستنكر المشاركون في هذه المسيرات حرب الابادة التي تتعرض لها مدينة غزة وسكانها الابرياء، والتي تخالف كل القوانين الدولية، منتقدين صمت المجموعة الدولية والانظمة العربية ازاء الجرائم البشعة التي يقوم بها على مدار الساعة العدو الصهيوني، داعين هذه الانظمة الى الانتصار للفلسطينيين وقضيتهم العادلة والتصدي الى مخطط الابادة الجماعية والتهجير القسري الذي يسعى الى تحقيقه العدو الصهيوني في مدينة غزة الحريحة.