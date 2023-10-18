قفصة: الآلاف يتظاهرون بقفصة للتنديد بما يتعرّض له قطاع عزّة من عدوان إسرائيلي



تظاهر آلاف المواطنين في شوراع مدينة قفصة، اليوم الإربعاء، تعبيرا عن إستنكارهم وإدانتهم للإعتداءات الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق فلسطينيي قطاع غزّة، بما في ذلك قصف المنشآت المدنية والمستشفيات وحرمان القطاع من كلّ مقوّمات الحياة.

وإنطلق المتظاهرون من أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل وسط المدينة، أين تجمّعت، منذ الساعات الأولى من الصباح، حشود من التلاميذ والطلبة والنقابيين والمواطنين والمواطنات ومن المحامين والقضاة، حاملين الأعلام الوطنية والفلسطينية ولافتات تُعبّر عن إستنكارهم لجرائم الحرب التي يتعرضّ لها سكّان قطاع غزّة، وآخرها القصف الصاروخي لمستشفى مدني في القطاع مساء البارحة ما تسبّب في سقوط مئات الشهداء.

وردّد المتظاهرون، الذين قدّرت مصالح أمنية أعدادهم بما لا يقلّ عن 9 آلاف متظاهر، شعارات تُترجم تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومع قطاع غزّة، ومساندتهم ووقوفهم مع نضاله وكفاحه من أجل إسترداد أرضه المُحتلّة.

كما ندّد المتظاهرون، الذين غصّت بهم الشوارع، بصمت المجتمع الدولي تجاه ما ترتكبه إسرائيل من مجازر وبسقوط آلاف الضحايا، وتشريد الفلسطينيين من أرضهم وكذلك بتواطؤ دول غربية ودعمها اللامشروط للكيان الصهيوني في حربه ضد المدنيين.

وطالب المُتظاهرون الشعوب العربية وكل شعوب العالم والأنظمة العربية بالتحرّك ومناصرة الشعب الفلسطيني وبالضغط من أجل كفّ العدوان عنه.

كما خرجت في أغلب مدن الولاية، مثل القطار والسند والمظيلة والرديف، مساء البارحة وصباح اليوم، مسيرات شعبية وتلمذية دعما لنضالات الشعب الفلسطيني، وصمود سُكّان غزّة أمام الآلة العسكرية الإسرائلية، مطالبين بالوقوف وبإسناد القطاع وإمداده بالغذاء والدواء وكل ما يستحقّه في هذه الظروف التي يمُرّ بها.