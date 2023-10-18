عاجل/ مجزرة جديدة في غزة.. الاحتلال يقصف مدرسة تضمّ نازحين مدنيين

استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني إحدى مدارس الأونوروا التي تؤوي النازحين وسط قطاع غزة، متسببة في سقوط قتلى وجرحى لم يتحدد عددهم بعد.

ويأتي هذا الاستهداف لبنية تحتية مدنية عقب قصف طائرات الجيش الإسرائيلي لمشفى “المعمداني” وسط مدينة غزة أمس الثلاثاء، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.

وقوبلت “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

المصدر: روسيا اليوم