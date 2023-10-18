عاجل/ قضية التسفير: قرار قضائي جديد في حق علي لعريّض

قرر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، التمديد في الإيقاف التحفظي مدّة أربعة أشهر إضافية ثانية بالقيادي في حركة النهضة علي العريّض، وذلك على ذمة القضية المتعلّقة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتّر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك اليوم الاربعاء.

وكان قاضي التحقيق المتعهّد بالملف، قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقّ علي العريض منذ 19 ديسمبر من سنة 2022، إثر استنطاقه على امتداد عدّة ساعات على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبكات التسفير، قبل أن يقرّر في جوان الماضي التمديد في إيقافه تحفظيا مدّة أربعة أشهر، ومع انتهائها هذه الأيام قرّر قاضي التحقيق التمديد فيها مدّة أربعة أشهر ثانية.