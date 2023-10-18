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مساندة لفلسطين: مؤثّر تونسي يتخلّى عن لقب سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي

2023/10/18 أهم الأخبار, فلسطين, متفرقات

أكد صانع المحتوى لؤي الشارني في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023، تخليه رسميا عن لقب سفير النوايا الحسنة للاتحاد الأوروبي بتونس، مساندة للشعب الفلسطيني.
وقال في هذا الإطار ”ما يحدث في فلسطين فرصة لمراجعة العديد من القناعات والخيارات.. وللأسف سقط القناع والغرب وأوروبا يساندان كيان الاحتلال وانحازا له انحيازا أعمى..’
وأضاف ”اللقب الذي تحصلت عليه منذ 8 أشهر وبعد عمل كبير أتخلى عنه اليوم .. كنت أرى أنني أشترك مع الاتحاد الأوروبي، مبادئ معينة مركزها الإنسان وحقوقه وبان بالكاشف أننا نتبنى رؤى متناقضة للقضايا والحق..”

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