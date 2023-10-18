تونس وإيران تدرسان سُبل فرض وقف فوري للعدوان الإسرائيلي السّافر

على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظّمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمدينة جدّة بتاريخ 18 أكتوبر 2023، أجرى نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، لقاء ثنائيا مع حسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية الإيراني.

وبحث الوزيران جرائم الإبادة والتهجير القسري التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني الأعزل والتداعيات المحتملة لهذا العدوان الإسرائيلي على المنطقة بأسرها.

كما تدارسا الجهود والمساعي الممكن بذلها لفرض وقف فوري للعدوان الإسرائيلي السافر وتوفير الحماية والاحتياجات الأساسية والإنسانية المستعجلة للأشقاء الفلسطنيين، وذلك تنفيذا للمخرجات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، وعبّرا عن حرصهما على مزيد الارتقاء بها والعمل على تمتينها في شتى المجالات والرفع من نسق تبادل الزيارات.