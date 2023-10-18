جامعة التعليم الأساسي تدعو منظوريها إلى المشاركة في المسيرات المنددة بجرائم الكيان الصهيوني الغاصب ومواصلة رفع العلم الفلسطيني في تحية العلم الصباحية

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي منظوريها إلى المشاركة في كل المسيرات والمظاهرات المنددة بما يأتيه الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين بالتنسيق مع هياكلهم النقابية محليا وجهويا ووطنيا ومواصلة رفع العلم الفلسطيني مع العلم التونسي في تحية العلم الصباحية .

ونددت الجامعة في بيان لها بحرب الإبادة التي تشن على الفلسطينيين/ات بغزّة، مشيرة إلى موقف جامعة الدول العربية الضعيف جزاء التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي طغى على مواقف أغلب الدول العربية.

ودعت الجامعة المربين/ات إلى الانخراط في جميع حملات التبرع سواء بالدم أو المال أو الدواء أو الأغذية فضلا عن تخصيص جزء من الزمن المدرسي لتوعية الناشئة بشرعية القضية الفلسطينية وعدالتها وزرع روح التضامن مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن الوطن ومقاومة الاحتلال حتى تحرير الأرض.

ويذكر أن مستشفى الأهلي المعمداني بغزة قُصف يوم أمس مُخلفا مقتل قرابة 500 شخص أغلبهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وأثار هذا القصف إدانات دولية وحقوقية ووصفت هذه الحادثة بالمجزرة والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وعُلقت اليوم الإربعاء بتونس الدروس بعدد من المؤسسات التربوية والجامعية إثر خروج أعداد كبيرة من التلاميذ والطلبة للتظاهر خلال يوم الغضب الذي دعت اليه العديد من المنظمات التونسية والنقابات والأحزاب السياسية تنديدا بقصف المستشفى المعمداني بغزة