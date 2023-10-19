روسيا ترسجل مساعدات إنسانية الى غزة عبر مصر..

أرسلت روسيا 27 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة المحاصر عبر مصر، وفق ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.

وأفاد نائب وزير الطوارئ إليا دينيسوف، في بيان، أن “طائرة خاصة من طراز إيل-76 تابعة للوزارة أقلعت من مطار رامنسكوي قرب موسكو باتّجاه مطار العريش في مصر. وسيتم تسليم المساعدات الإنسانية إلى ممثلين عن الهلال الأحمر المصري ليتم إرسالها إلى قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن المساعدات الإنسانية الروسية، التي تضم الدقيق والسكر والأرز والمعكرونة، سيتم تسليمها إلى ممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري لإرسالها إلى قطاع غزة.

وذكر البيان أنه تم تنظيم المساعدة بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبأمر من الحكومة الروسية.

وكالات