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هذا موعد فتح معبر رفح لدخول المساعدات لغزة..#خبر_عاجل

2023/10/19 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، متوقعا دخول المساعدات إلى غزة بحلول يوم الجمعة، “بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس”.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، امس الأربعاء، أن نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، متوقعا دخول المساعدات إلى غزة بحلول يوم الجمعة، “بعد إصلاح المعبر غدا الخميس”.

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