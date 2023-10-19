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عاجل: البريد التونسي يعلن عن اجراء هام..

2023/10/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن البريد التونسي عن اعفاء المواطنين والمؤسسات الراغبين في التبرع لفائدة الهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني الشقيق من المعاليم الموظفة على عمليات التنزيل نقدا والتحويلات البريدية والبنكية لفائدة الحساب البريدي للهلال الاحمر التونسي، بداية من اليوم، الخميس.

وأوضح البريد التونسي، في بلاغ له، أن هذا القرار يأتي في اطار مساندة حملة التبرع الوطنية التي أطلقها الهلال الاحمر التونسي بداية من شهر أكتوبر 2023 لجمع المساعدات المالية والعينية لفائدة فلسطين عبر الحساب البريدي المفتوح باسمه تحت رقم 17001000000000005523 .

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