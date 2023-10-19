عاجل: مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في فلسطين..

أفاد التلفزيون الفلسطيني، الخميس، بسقوط عدد كبير من القتلى في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس بقطاع غزة.

وذكر التلفزيون الفلسطيني أن عددا كبيرا من الأطفال قتلوا في هذا القصف، الذي وصفه بأنه “مجزرة جديدة”.

كما أفاد مراسل “العربية” و”الحدث” بأن قصفا إسرائيليا استهدف حي الأمل المكتظ بالسكان في خان يونس بعدة صواريخ.

وقبلها، قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها قصفت تل أبيب ردا على ما سمتها “المجازر” الإسرائيلية بحق المدنيين.

وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام إنها قصفت مدينة عسقلان جنوب إسرائيل برشقة صاروخية.

العربية نت