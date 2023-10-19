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سيدي بوزيد: تنظيم حملة تبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني

2023/10/19 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة


انتظمت، اليوم الخميس، ببادرة من الهيئة الجهوية للهلال الاحمر بسيدي بوزيد والادارة الجهوية للصحة، حملة تبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني.

واوضح عضو الهيئة الجهوية للهلال الاحمر التونسي بسيدي بوزيد منجي زينوبي في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء، ان هذه الحملة الجهوية موجهة للشعب الفلسطيني بعد العدوان الاسرائيلي عليه، وتشمل خيمات خاصة بالتبرع بالدم والتبرعات العينية على غرار الادوية والملابس والاغذية بالاضافة الى تبرعات مالية اخرى.

واكد ان الاقبال كان جيدا وسيتم اخر اليوم تجميع التبرعات وشحنها الى مقر الهلال بتونس العاصمة لارسالها في اخر طائرة متجهة الى فلسطين.

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