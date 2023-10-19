عاجل/”أبو عبيدة” يتوعّد الاحتلال بفاتورة قاسية ويوجه رسالة لأحرار العالم

دعا الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في كلمة اليوم الخميس 19 اكتوبر 2023، جماهير الأمة الى الزحف الى حدود فلسطين و بذل كل ما في وسعها لاسقاط مشروع دولة الاحتلال الذي أضحى يترنح مضيفا أن العدو اليوم في أسوأ حالاته منذ 75 عاما و هي فرصة للأمة ينبغي أن لا تضيعها .

وطالب الناطق باسم كتائب القسام جماهير الامة و احرار العالم الى النفير و الاحتشاد أمام سفارات دولة الاحتلال و الولايات المتحدة و اغلاق سفارات دولة الاحتلال في كل الدول العربية .

وبين ابو عبيدة بان المقاومة بخير و لازالت تتحكم في مجريات الميدان و تعرف أين و متى تصعد و تضرب مضيفا انهم مستعدون لمعركة طويلة مع المحتل .

وقال ابوعبيدة ان المقاومة الفلسطينية تعد دولة الاحتلال بدفع فاتورة الحساب ازاء عدوانها على قطاع غزة مشيرا الى أنها ستكون قاسية و مؤلمة ومبينا أن دعم الادارة الأمريكية لدولة الاحتلال لن يسعفها أو ينجدها و ستكون عاقبته سوى الندم و الخسران .

وشدد على أنه لن تستطيع قوة في العالم أن تقضي على المقاومة و تسلب الشعب الفلسطيني حقه في الانعتاق و التحرر من الاستعمار، داعيا جماهير الأمة العربية و الاسلامية الى الدفاع عن كرامتها و عن المسجد الأقصى.