اجتماع هام لوزير الداخلية بخصوص التدقيق في الانتدابات..

أشرف وزير الداخلية كمال الفقي اليوم الجمعة على اجتماع لجنة التدقيق الخاصة بوزارة الداخلية التي ضمت مهنيين من أهل الاختصاص في أعمال الرّقابة والتفقّد والتدقيق والتي تشكّلت بناء على مقترحات لجنة قيادة عمليّات التدقيق برئاسة الحكومة.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية ان الوزيراذن بانطلاق عمل هذه اللجنة في الحال، والتي ستتكفل باقتراح الإجراءات الكفيلة بتطهير الإدارة والمؤسّسات والمنشآت والهيئات العموميّة “من كل من بُني انتدابه أو إدماجه على الغشّ”

وكان رئيس الحكومة امضى يوم أمس الخميس على أذون بمأموريّة تمّ بمقتضاها تكوين لجان خاصة للتدقيق الشّامل في عمليات الانتداب والإدماج بكل وزارة وسائر الهياكل الراجعة لها بالنظر و أذن بانطلاق كافة اللّجان في إنجاز مهامّها بداية من يوم 20 أكتوبر 2023،

وعملا بأحكام الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 ستتكفّل اللّجان المذكورة بإنجاز عمليّات تدقيق شامل لمختلف عمليّات الانتداب والإدماج المنجزة في الفترة المتراوحة بين 14 جانفي 2011 و 25 جويلية 2021 من خلال التثبّت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل، والتثبّت في صحّة الشّهائد العلميّة.