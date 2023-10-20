مسيرات مساندة لفلسطين بالعاصمة وأمام سفارة أمريكا

نظم عدد من التونسيين اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2023، مسيرة حاشدة انطلقت من جامع الفتح بعد صلاة الجمعة، باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، نصرة لفلسطين وتنديدا بالمجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في حقّ اهلها، وتنديدا بالدعم الغربي لجرائم ومجازر الكيان المحتل.

وحمل المحتجون العلم الفلسطيني رافعين شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية ومنددة بالعدوان الصهيوني الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين العزل في غزة، مطلبين بفتح الحدود م فلسطين.

كما ردّد المشاركون في المسيرة شعارات تنادي بضرورة وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات بالدخول عبر معبر رفح .

وأمام السفارة الأمريكية، نفذ عدد اخر وقفة احتجاجية دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالدعم الغربي للكيان المحتل.

ورفع المحتجون شعارات تندّد بالعدوان الصهيوني الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين العزل في غزة وتستنكر القصف الهمجي الذي يطال الأطفال والنساء والشيوخ، ما أسفر عن استشهاد 4137 فلسطنينيا وإصابة أكثر من 13 ألفا آخرين.

كما نادى المحتجون بضرورة تجريم التطبيع ودعم المقاومة .