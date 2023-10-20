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عاجل/ يضمّ 12 ألف نازح الى جانب المرضى: الاحتلال يُبلغ مستشفى في غزة بضرورة اخلائه

2023/10/20 أهم الأخبار, فلسطين

قال مدير مستشفى القدس في قطاع غزة، في تصريح لقناة الجزيرة مساء اليوم الجمعة، ان الاحتلال قد اتصل بهم وابلغهم بضرورة اخلاء المستشفى.
وأوضح المدير ان المستشفى يضم 12 الف نازح احتموا به هربا من القصف المتواصل على القطاع، اكثر من 70 بالمائة منهم نساء واطفال، الى جانب المرضى والمصابين.
واكد مدير المستشفى انه لا مجال لاخلاء المستشفى لعدم وجود مكان بديل الى جانب العدد الضخم من النازحين والمرضى.
واضاف ان هذا الاتصال ليس الاول، موضحا ان هذا الاتصال كان بتهديد حيث شددت قوات الاحتلال بان عملية عسكرية ستتم في محيط المستشفى.

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