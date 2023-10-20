وزير الخارجية الإيطالي: نرغب في بعث شراكة هيكلية مع تونس في هذه المجالات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الجمعة 20 اكتوبر 2023، أنطونيو تاياني، نائب رئيسة الحكومة الايطالية ووزير الخارجية والتعاون الدولي.

وقال وزير الخارجية الايطالي خلال كلمة القاها بقصر قرطاج’’ بأن الهدف من هذه البعثة هو لتقوية العلاقات بين البلدين ولتقوية الشراكة التونسية الايطالية، بالاضافة للنقاش مع شريك جد مهم في هذه المنطقة”.

وشدد الوزير الايطالي على ان الايطاليين يرغبون في بعث شراكة هيكلية مع تونس في مجالي الفلاحة والمال، مشيرا الى متانة العلاقة بين البلدين .

واكد تاياني فبن ايطاليا كانت في سنة 2022 , الشريك التجاري الاول لتونس، حتى ان حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ 7,1 مليار أورو .

واوضح بأن هناك نحو 1000 شركة ايطاليا تعمل في تونس , وتساهم في خلق اكثر من 700 ألف موطن شغل .