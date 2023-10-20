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عاجل: إيران تحذّر أمريكا من خطورة إرسال أسلحة لإسرائيل

2023/10/20 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

حذرت إيران الولايات المتحدة من عواقب إرسال أسلحة إلى إسرائيل، قائلة إن ذلك سيزيد الوضع تعقيدًا في غزة، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية الموالية للدولة، الجمعة.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع التركي، يشار غولر، الجمعة: “الدعم الواسع للولايات المتحدة بما في ذلك إرسال الأسلحة والذخيرة للنظام الصهيوني يعتبر مشاركة الحكومة الأمريكية في جرائم النظام الصهيوني. هذا يزيد من تعقيد الوضع في غزة”، على حد قوله.

وقال باقري أيضا إن “التحرك الجدي” مطلوب لمنع جرائم الحرب، ودعا إلى السماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وفقا لتسنيم.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، قد دعا، الاثنين، إسرائيل إلى وقف القصف والحصار على قطاع غزة، محذرًا من أن وقت الحلول السياسية ينفد، وأن امتداد الحرب إلى “جبهات أخرى” قد يصبح قريبا “لا مفر منه”.

سي أن أن

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