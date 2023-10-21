الجزائر وتونس لن تشاركا: هذه قائمة الدول المشاركة في قمة القاهرة للسّلام بحضور وفد من الكيان الصهيوني..#خبر_عاجل

تحتضن القاهرة اليوم السبت 21 أكتوبر 2023 أعمال قمة مصر الدولية للسلام 2023 للنظر في خفض التصعيد في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية ووقف اعتداء جيش الإحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت مصر تأكّد مشاركة 31 دولة و3 منظمات دولية في قمة القاهرة للسلام وهي مبادرة ستدعو إلى الشروع العاجل في بحث سبل تسوية شاملة للنزاع القائم.

ووفق موقع “اليوم السابع”، سيشارك في القمة كلّ من قطر وتركيا واليونان وفلسطين والإمارات والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والعراق وإيطاليا وقبرص وجنوب افريقيا وفرنسا، إضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.

كما سيشارك رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، إلى جانب المبعوث الخاص لدولة الصين، والمبعوث الخاص الأمريكي، ووزير الشئون الخارجية المغربي، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسي، ورئيس المجلس الأوروبي.

ولن تشارك تونس في هذه القمة التي سيحضرها وفد من كيان الاحتلال، كما ستغيب الجزائر أيضا وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية مساء أمس الجمعة.

وكشف وزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت سابق، عن أهداف هذه القمة التي تسعى أساسا إلى طرح مجموعة من المحاور لخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات وضرورة التهدئة مراعاة للأوضاع الإنسانية.