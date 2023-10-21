عاجل: هذا عدد الانتدابات الجديدة لسنة 2024 وستشمل هذه القطاعات..

أعلنت الحكومة ضمن تقريرها عن ميزانية الدولة لسنة 2024 التخطيط لكبح نفقات التاجير سنة 2024، في ظل زيادتها بنسبة 1ر4 بالمائة عن سنة 2023، عبر قصر الانتدابات الجديدة على 13ألفا و586 خطة ووضع حزمة إصلاحات عاجلة مع تنفيذ اتفاق 15 سبتمبر 2022 مع اتحاد الشغل.

وتعتزم إدماج 6 آلاف شخص في إطار قسط جديد لتسوية أعوان الحضائر بعنوان 2024 والبالغ عددهم اكثر من 656 ألف عون.

وتتوزع الانتدابات الجديدة على 2372 خطة لوزارة التربية و 3094 خطة لوزارة الدفاع و 1998 خطة لوزاة الداخلية و 820 خطة لخريجي مدارس التكوين و 3 الاف خطة لوزارة الصحة في حين تحظى وزارات أخرى بالموافقة على انتدابات أقل.

ووجهت الحكومة الزيادة بما يناهز المليار دينار بالمقارنة مع بيانات الأجور لسنة 2023، خاصة من اجل انتدابات 2024 وتعديل انتدابات 2023 بقيمة 270 مليون دينار والانعكاس المالي السنوي للبرنامج العام للزيادات في الأجور بقيمة 780 مليون دينار الى جانب مبلغ 100 مليون دينار لترقيات 2024 وتعديل ترقيات 2023.

وتبلغ نفقات التأجير قرابة 7ر23 مليار دينار سنة 2024، بما تناهز 5ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام و 6ر39 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة مع تراجع طفيف مقارنة ببيانات 2023،.